Salmo in ospedale dopo un brutto incidente: «Ho rischiato di perdere il braccio»

Brutto incidente per Salmo. Il cantante, attualmente impegnato con un lungo summer tour, che lo sta portando in giro in tutta Italia anche per tutto il mese di agosto, per poi concludersi il prossimo 10 settembre a Firenze, è finito in ospedale. Il cantante sarebbe dovuto andare nei prossimi giorni a Palermo e a Catania ma si è trovato costretto ad annullare le date.

Il rapper è stato infatti coinvolto in un brutto incidente, come ha lui stesso mostrato sui social. Nelle instagram stories ha mostrato il braccio sanguinante sopra al quale stavano lavorando due infermiere, e poco dopo ha mostrato la grande fasciatura che gli è stata fatta. Salmo ha raccontato di essersi ferito con il vetro di una porta, ha spiegato di stare bene, ma purtroppo dovrà fermarsi per qualche giorno.

Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato.

Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi», ha scritto sempre sulla sua pagina Instagram. Le tappe siciliane del Summer Tour 2023 di Salmo, inizialmente previste per il 28 luglio a Palermo e per il 29 luglio a Catania si terranno giovedì 31 agosto al Green Pop Festival di Palermo e sabato 2 settembre al Wave Summer Music di Catania. I biglietti precedentemente acquistati per gli show settimana rimangono validi per le nuove date.