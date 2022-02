Il Cantante Mascherato, la gaffe di Milly Carlucci e lo spoiler sull'Aquila: «Alba si spegne»

La nuova edizione de “Il Cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci su Rai1, ha visto già una gaffe nella prima puntata. La conduttrice, per sbaglio, ha svelato l’identità di Aquila, dicendo: «Alba si spegne», riferendosi molto probabilmente alla showgirl Alba Parietti. Sarà lei?

Sul finire della prima puntata, venerdì 11 febbraio, Carlucci ha chiamato tutti i concorrenti a centro studio e ha chiesto alla giuria quale identità volessero fosse svelata. La maschera di Aquila non era tra quelle a rischio eliminazione anche se Caterina Balivo ha detto: «Sono certa che sia Alba Parietti». Un’affermazione che ha generato un lapsus nella conduttrice, che ha replicato con: «Alba si spegne, cioè volevo dire Aquila». E di qui, lo spoiler? La conduttrice è stata solo suggestionata da Balivo o davvero sotto la maschera si nasconde Parietti?

In realtà il travestimento era abbastanza chiaro fin dai primi indizi: dal ballo in maschera dato per i 50 anni alla sincerità a ogni costo fino al portamento e al tono di voce, rimasti chiari anche con il travestimento.