Il Cantante Mascherato, Pesce rosso è Vladimir Luxuria: è bufera social: «Che buffonata. Tutto programmato»

Bufera su Il Cantante Mascherato. Lo show di Milly Carlucci tra gaffe e eliminazioni va avanti, ma i giudizi non sono così positivi. A finire sotto accusa ieri è stato lo svelamento della maschera di Pesce Rosso. Sotto branchie e tulle color aragosta c'era Vladimir Luxuria. E fin qui nulla di strano. Prima di Luxuria i vip smasherati sono stati 5, ovvero: Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello) e Pastore Maremmano (Riccardo Fogli). Ma sui social l'uscita dell'ex parlamentare non convince.

«Per reagire alla malinconia mi sono colorata, mi sono rifugiata nella fantasia, ottimo strumento di sopravvivenza. Sono apparentemente vamp, apparentemente, ma con una grande intelligenza. Bisogna sfatare questo mito che le pescioline siano un po’ stupidotte, che boccheggino senza saper dire nulla. La pesciolina deve essere un po’ vanitosa, quella giusta vanità che ti porta ad avere amore per te stessa. La bellezza non si imprigiona, potrebbe essere bello vedere una pesciolina in una bolla di vetro che fluttua elegante, ma io ho sempre voluto uscire fuori e nuotare in un mare più vasto. Io ho rotto la mia bolla da tempo e sono libera. Nessun pesce dovrebbe essere costretto a vivere in uno spazio costruito per te». Con queste parole Vladimir ringrazia la trasmissione.

Vladimir Luxuria che si è giusto giusto liberata in tempo per fare l'opinionista a L'isola dei Famosi#IlCantanteMascherato — Leonardo Lelli (@lattuga99) March 11, 2022

Le reazioni del web

La quarta puntata del programma Rai finisce quindi facendo cadere la maschera a Vladimir, ma l'eliminazione non convince i telespettatori. Il motivo? La tempistica: come sappiamo l'ex parlamentare sarà opinionista al fianco di Nicola Savino de L'Isola dei Famosi il programma Mediaset condotto da Ilary Blasi pronto a partire il 21 marzo. Lo show della Carlucci invece finirà il 25 marzo.

Il caso vuole che Vladimir Luxuria venga eliminata la settimana prima di partecipare all’Isola dei Famosi (a Milano) #IlCantanteMascherato — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) March 11, 2022

«Tutto uno scandalo»

Su Twitter si grida allo scandalo: «Il caso vuole che Vladimir Luxuria venga eliminata la settimana prima di partecipare all’Isola dei Famosi (a Milano) #IlCantanteMascherato» e ancora, «Ma quindi, fatemi capire. Vladimir Luxuria è uscita da #IlCantanteMascherato perchè gli impegni con l' #Isoladeifamosi sono qua dietro l'angolo?»

Insomma secondo gli utenti era tutto già stato studiato a tavolino: «che buffonata, una grande presa in giro»