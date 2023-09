Una folta chioma di capelli ramati, mossi come le onde del mare, lo sguardo fiero e coraggioso e il sorriso pieno di fiducia: «Imma Tataranni Sostituto procuratore», la fiction ispirata ai gialli di Mariolina Venezia e ambientata tra i vicoli bianchi e pietrosi di Matera torna per la terza stagione in prima serata su Raiuno da lunedì 25 settembre con Vanessa Scalera (nel ruolo della protagonista), Massimiliano Gallo (Pietro, il marito di Imma), Alessio Lapice (il maresciallo Calogiuri), Barbara Ronchi (la cancelliera Diana) e Carlo Buccirosso (il procuratore Vitali), quest'anno con la doppia regia di Francesco Amato (episodi 1 e 2) e Kiko Rosati (episodi 3 e 4). Ospite della prima puntata, Gianni Morandi che interpreta se stesso.

APPROFONDIMENTI Nuova serie tratta da De Giovanni:

Saponangelo sarà Sara su Netflix Tim Music Awards, Matteo Paolillo mattatore con il duetto “della pace” con Clara Soccini Totò, il Principe della risata ricordato con un documentario sulla Rai e un profumo

«Nel primo episodio Morandi si trova a Matera per fare dei concerti e si susseguono degli eventi che lo portano a diventare il sospettato numero uno nel caso che sto seguendo», spiega la protagonista durante la conferenza stampa negli studi Rai di Roma, cucendosi le labbra per non aggiungere altri spoiler.

«Cosa possiamo dire su questa nuova stagione?», scherza Massimiliano Gallo, che dal 23 ottobre sarà su Raiuno anche con la quarta stagione di “I Bastardi di Pizzofalcone”. «Turbolenze ce ne saranno, io comincio anche a fare sport e conosco una ragazza... come potrei conoscere chiunque altro nel mondo. Insomma, Pietro cerca di capirsi, di parlarsi, di esplorare la fragilità della coppia. Punto molto sulle fragilità dei personaggi che interpreto, piuttosto che sui loro punti di forza, succede con Pietro, è successo con il vicequestore Palma nei “Bastardi” e con l'avvocato Malinconico, il re dell'imperfezione».

Nella nuova stagione ritroveremo Calogiuri ancora in coma in ospedale come alla fine della seconda, senza sapere quando e se si rialzerà. Ad aiutare Tataranni nei casi, al suo posto ci sarà Diana, che cambierà la sua routine abbandonando la postazione d'ufficio, ma non riuscirà a smettere di inseguire la sua aspirazione più grande: l'amore. Intanto Pietro, per riprendersi dalla crisi matrimoniale, si iscriverà a due corsi, uno di box e l'altro di scrittura di romanzi gialli. Ma i conflitti di Imma non finiscono qui: c'è sempre il rapporto difficile con la suocera Dora e con la figlia Alice, che partirà a Napoli per iniziare l'università.

Mentre non è ancora andata in onda la terza stagione, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, tranquillizza già i fan sul futuro della serie: «Imma è il personaggio riuscito meglio negli ultimi 10 anni, l'attesa del pubblico è in costante aumento ed è nostro obbligo e dovere continuare a far crescere il personaggio del procuratore, senza sfruttarlo, ma alimentandolo. La quarta stagione è già in scrittura, e sullo sviluppo dei triangoli d'amore ci saranno delle sorprese. L'amore non può finire, è una ricreazione continua, è il cuore delle nostre storie».

«Imma ormai è una mia carissima amica, mi piace molto come persona e la conosco sempre di più», racconta Vanessa Scalera. «Ogni tanto mi faccio qualche sgambetto, per non accomodarmi troppo nel ruolo. Cerco di farmi sempre sorprendere dal personaggio, a cui ho donato un po' di malinconia, un mio tratto distintivo da sempre».

L'attrice pugliese, poi, si slega un attimo dal personaggio per raccontare l'artista che c'è dietro: «Sono figlia di un ventennio che ha cambiato in peggio questo Paese, con una totale mancanza di meritocrazia, ma adesso le cose stanno cambiando, partendo da quello che è successo a me. È stato un segnale importante affidare il ruolo di protagonista di una serie popolare a una donna di 42 anni che non era molto conosciuta. Grazie a Tataranni sono entrata per 3 anni nelle case degli italiani, facendomi riconoscere. Sono ottimista verso il futuro del mondo dello spettacolo e sono grata a Imma, da quando c'è lei la mia vita è cambiata: ho più soldi, posso concedermi un po' di respiro, mi faccio qualche regalo e posso scegliere quale lavoro accettare».

Non soltanto serie tv per Scalera: a dicembre sarà su Raiuno di nuovo insieme a Gallo in «Napoli milionaria» di Luca Miniero, continuando a riportare sul piccolo schermo le commedie di De Filippo, dopo l'interpretazione di successo di «Filumena Marturano» (sempre in duo con Gallo) lo scorso inverno.

«La gioia di riportare le commedie di Eduardo in televisione è immensa per me, e con Vanessa c'è stato feeling fin dal primo momento. C'è molta fiducia e stima tra noi», spiega lo stakanovista attore partenopeo, classe '68: da ottobre tornerà sul set a Salerno per la seconda stagione di «Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso», la fiction Rai ispirata alla saga letteraria di Diego De Silva, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Massimo Reale, Gualtiero Rosella e Valerio Vestoso.