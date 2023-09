Totò, il Principe della risata ricordato con un documentario sulla Rai e un profumo

Un documentario per riscoprire l’artista, ma anche l’anima di un gigante del pensiero, della poesia e della canzone, profondamente originale e umano: Antonio De Curtis. Dietro il grande Totò, mirabolante attore e fantasmagorico artista capace di grandi metamorfosi, si celava un mondo dalla ricchezza straordinaria, fatto di centinaia di composizioni in versi e decine di canzoni.

Venerdì 22 settembre alle 21.30 andrà in onda in prima visione su Rai Tre lo splendido documentario “Totò e il Principe De Curtis. L'uomo oltre la maschera” diretto da Salvatore Cennamo e nato da un’idea di Enzo Decaro.

Come racconta la figlia del Principe, Liliana de Curtis, in un prezioso e inedito video in cui ricorda suo padre, tutto il suo tempo libero dal lavoro sul set Antonio De Curtis lo trascorreva in quel luogo ideale ma anche fisico che si ritagliava in ognuna delle sue abitazioni e che gli piaceva chiamare “il pensatoio”.

Ed è proprio con l’aiuto prezioso di Liliana, amatissima figlia del Principe, che l’azienda di profumi di eccellenza Mansfield ha ricreato le profumazioni e le fragranze amate da Totò: “Incontrai Liliana nella sua bella casa romana – racconta, emozionato, Massimo Scalella di Mansfield – e lei mi mostrò un piccolo flacone contenente il residuo di una fragranza francese usata da suo padre. Chiesi di poterla avere in prestito, volai in Francia per farla analizzare dai nostri maestri profumieri e riuscimmo a ricreare la fragranza del grande Totò. Quando Liliana sentì quella fragranza, si commosse e mi disse “Oggi papà è qui con noi!”. È stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita professionale e una conferma della forza del profumo come ‘macchina del tempo’ e viaggio nella memoria sentimentale”.

