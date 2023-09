Tim Music Awards, Matteo Paolillo mattatore con il duetto “della pace” con Clara Soccini

La febbre di “Mare fuori” conquista anche l'Arena di Verona, e nella fattispecie i premi musicali dell'anno, da due anni griffati Tim, perciò detti “Tim Music Awards” (e trasmessi in due serate su Rai Uno).

Tra gli artisti del momento non poteva infatti mancare Matteo Paolillo, cantante e attore che in queste settimane si sta dividendo tra musica (nuovo album e tour) e set (per le riprese della quarta stagione): il suo personaggio nella serie, Edoardo, è tra i più amati dal pubblico e la sigla cantata da lui, ‘O mar for, ha sfondato le classifiche, arrivando persino sul palco di Sanremo. Perciò non stupisce che il pubblico l'abbia accolto in coro, cantando a squarciagola per tutto il tempo.

Un coro già visto su un altro passaggio (a sorpresa), alias il duetto con Clara Soccini sulle note di Origami all’alba, successo da tre dischi di platino. I due cantano per la prima volta insieme, quasi a mettere a tacere le voci su presunti dissidi scatenati dalla paternità del brano.

Com'è noto ai fan, la storia è riuscita a scavalcare i confini della fiction: nella storia il pezzo è stato composto da Cardiotrap con l’aiuto di Filippo, ma poi rubato da Crazy J e inciso a suo nome. Nella realtà invece è firmato da Paolillo e Soccini (ma a quanto pare ideato solo dal primo), che ne hanno presentato due versioni separate. Che lo step all'Arena sia la premessa per un vero e proprio featuring “della pace”?