Isola 2022, Alessandro Iannoni abbandona il gioco: «Mi dispiace ma devo tornare a studiare». Durante la diretta di lunedì 23 maggio, i naufraghi hanno scelto se proseguire il loro viaggio fino alla finale del 27 giugno o se tornare in Italia.

A sorpresa il figlio di Carmen Di Pietro sceglie di abbandonare l'Isola dei Famosi 2022 e di non proseguire il gioco fino alla finale del 27 giugno. Le motivazioni di Alessandro sono più che nobili, e in un mondo patinato come quello della tv, dove tutti sgomitano per un posto al sole, un ragazzo di 20 anni sceglie lo studio.

«Ringrazio l'Isola per questa opportunità - spiega in diretta Alessandro - mi ero impegnato a mantenere la promessa di restare fino al 23 maggio, data in cui era stata stabilita la finale. Per motivi di studio, per l'Università mi è impossibile proseguire. Non è una scusa, ma è unicamente relativa all'Università, adesso è un problema che poi non so più gestire. Non frequento un'università normale, è interamente in inglese e devo rimettermi a studiare. Mi dovete credere, ci ho pensato giorno e notte. Sono cresciuto, ho fatto una crescita personale impressionante».

Anche la mamma, Carmen è dalla sua parte: «Ci siamo confrontati, perchè lui è indietro di tre esami, e sono interamente in inglese, io già lo sapevo però non posso che appoggiare la sua decisione, perchè lo studio è importante e non me la sento di ostacolarlo»

La Blasi e tutti dallo studio cercano di convincerlo a restare ma Alessandro è irremovibile: «Mi ero prefissato e organizzato fino a fine maggio, un mese sembra una cavolata ma per me no. Ci ho pensato giorno e notte. Ora mi dedico a quello che voglio fare. Ringrazio tutti per le belle parole ma la mia decisione è di non continuare il gioco».