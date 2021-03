Isola dei Famosi 2021: Carolina Stramare si ritira dal gioco per problemi familiari. L'ex Miss Italia a poche settimane dalla partenza del reality condotto da Ilary Basi e che andrà in onda lunedì 15 marzo su Canale5, ha deciso di abbandonare il gioco. Produzione al lavoro per il sostituto.

La bellissima Carolina Stramare ha iniziato prestissimo la carriera di modella tanto da conquistare nel 2019 il titolo di Miss Lombardia che la fa volare direttamente alla vittoria dell’80esima edizione di Miss Italia. La sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2021 destava non poche curiosità visto che non ha mai partecipato ad alcun reality.

La comunicazione del suo ritiro è arrivata tramite l'account ufficiale dell'Isola dei famosi 2021: «Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi».

