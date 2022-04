Isola dei Famosi 2022, arriva la gaffe (attesa) di Ilary Blasi: «La Pelata honduregna». Il web esplode

Si attendeva da sette puntate la gaffe che rimarrà nella storia de L'Isola dei Famosi 2022 ed è arrivata. Dopo «Vi faccio entrare nella patata» dello scorso anno questa edizione Ilary Blasi sfodera una «Pelata honduregna». Ed è la prima di questa edizione.

Isola dei Famosi 2022, Zequila smaschera Estefania: «Bugiarda, ti piace Jeremias non Roger». Poi attacca il modello: «Eri ubriaco»

Isola dei famosi 2022, arriva la (tanto attesa) gaffe di Ilary

Parte così dopo lo stop pubblicitario la diretta del reality e il web esplode. Ma non solo sui social anche in studio è impossibile contenere le risate con una conduttrice che cavalca l'onda: «Insomma qualcuno ce l'avrà pelata in Honduras no?»

La Blasi ironizza

Stretta in due pezzi a rete oro arriva il piccolo errore della Blasi in diretta che fa ridere non solo il pubblico in studio e il web ma la stessa conduttrice che con grandissima autoironia commenta così: «Lo sapevo». E così visto che il motto di quest'anno è Tutto può cambiare anche la Palapa per questa edizione può diventare la Pelata.

Prova a riprendere in mano la situazione Alvin che dalla Playa, questo voleva dire in realtà la moglie di Francesco Totti, si trova a dover gestire le sfide. E il reality riparte tra Pelate e Pelotes.