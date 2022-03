Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo "burattinaia"? «Nicolas Vaporidis manovrato da lei»: la confessione di Laura Maddaloni

Scoppia la lite appena parte la puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Al centro del dibattito Nicolas Vaporidis, Laura Maddaloni e Lory Del Santo. Nello specifico durante la scorsa diretta Nicolas Vaporidis a sorpresa ha mandato in nomination la coppia dei coniugi Russo. La motivazione? «Sono una coppia forte che stimo e quindi li mando a contendersi il posto contro carmen Di Pietro e il figlio Alessandro».

Laura e Clemente Russo non hanno assolutamente accettato la nomination, anzi non hanno accettato la motivazione. «Sono una sportiva e quindi non mi spaventa la competizione - spiega Laura - ma quello che non tollero è la falsità. Nicolas mi aveva detto poco prima delle nomination che avrebbe mandato al televoto Lory e poi ha cambiato idea». Poi a entrare nella questione c'è anche Estefania (in coppia con Nicolas) che non ha preso una posizione nel momento in cui il suo compagno di gioco ha nominato la coppia Russo anche se lei non era d'accordo.

Il retroscena

Ma stasera le cose sono cambiate perché c'è un retroscena. A svelarlo è ovviamente la Maddaloni, anzi a svelarlo è Nicolas sollecitato dalla Maddaloni. «Lui non voleva votare noi - spiega Laura - è che gli hanno fatto il lavaggio del cervello, c'è una coppia che parla male di noi qua». Il dubbio si insinua e Nicolas non può che dire la verità: «Lory mi ha chiesto di non essere votata». Ecco quindi perché l'attore avrebbe deciso di cambiare idea all'ultimo spiazzando tutti con la sua nomination. Ma la Del Santo prende la parola: «Nicolas è un leader dentro e non si farebbe mai influenzare da nessuno». Il discorso convince poco ma Nicola e Lory sono daccordo che sia così, peccato non ci creda nessun altro.