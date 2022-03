Isola dei famosi 2022, L'emozionante messaggio del figlio di Floriana: «So che lo stai facendo anche per me. Non mollare mamma»

Floriana Secondi la scorsa puntata stava per mollare ma ci ha riensato. L'avventura per la naufraga a L'Isola dei Famosi 2022 continua su Playa Sgamada e l'ex gieffina sembra rinata, ma da stasera sicuramente non avrà più ripensamenti. C’è una bellissima sorpresa per Floriana: un videomessaggio del figlio Domiziano. «Sono felice che tu stia facendo questa esperienza e che tu possa metterti alla prova come vuoi». È emozionato il 14enne nel video.

Isola dei Famosi 2022, Floriana riceve una sorpresa dal figlio

«Sono orgoglioso di te e del coraggio e della forza che hai. So che lo stai facendo anche per me e io sto facendo il tifo per te. Voglio dirti di non mollare e tirare fuori la tua grinta, continuando il tuo percorso come hai sempre desiderato». La Secondi è visibilmente commossa: «È il mio opposto, è un lord. Mi mancano le sue critiche, mi insegna tanto anche se è più piccolo di me. Mi manca la sua voce, i suoi baci, i suoi abbracci, tutto» Non sa che in studio c’è proprio il suo Domiziano, che torna ad incoraggiarla con amore: «Mamma mi manca molto, la seguo sempre. Mi è dispiaciuto che stava per mollare, con il video ho cercato di darle un po’ di grinta, deve rimanere a tutti i costi». Floriana trattiene le lacrime.