Isola dei Famosi, Roger in lacrime per la sorpresa del figlio: «Mi sento in colpa». Ecco perchè piange così

Roger Balduino di nuovo in lacrime all'Isola dei Famosi. Il naufrago è scoppiato in un pianto sconsolato, ancora una volta legato al figlio Endrik di cui aveva parlato nella scorsa puntata. Ad emozionarlo è stata una sorpresa: sull'isola in Honduras, direttamente dal Brasile è infatti arrivato un pacco per Roger, con un bigliettino e un disegno scritto a mano direttamente dal figlio.

La sorpresa del figlio Endrik

Emozionato, Roger ha aperto la "pergamena": all'interno il disegno fatto a mano dal figlio che li ritraeva insieme giocando a pallone «Come quando siamo insieme in Brasile". Poi il modello ha letto il biglietto, trattenendo le lacrime «Ciao papà sto tifando per te, guardo tutte le tue prove e spero che tu esca campione. Meriti il meglio. Spero che rimani fino alla fine. Perchè io so tutto quello che tu hai vissuto e tutto quello che hai affrontato e ancora stai affrontando. Papà, so che la distanza è grande ma io ti amo, mi manchi molto e voglio che continui in gioco fino alla fine. Ti amo, Endrik».

«Mi sento in colpa con mio figlio»

«Non ho mai parlato di mio figlio per proteggerlo, ma sono umano ho un cuore. Ma questo cuore ha parlato più alto di me e mi sono lasciato andare" ha detto Roger giustificando la reazione disperata dell'altra volta. Poi il modello ha raccontato più nel dettaglio la storia travagliata che lo lega al figlio, avuto a soli 18 anni "All'inizio avevo paura ma quando è nato mi sono innamorato di lui. Ho deciso che avrei lavorato duro per dargli un futuro" ha raccontato. Roger ha ammesso di essere stato poco presente, soprattutto quando il bambino era piccolo e di sentirsi in colpa per questo. Ha detto anche che lui è cresciuto senza un padre, che ha abbandonato lui e la famiglia e di cui non ha saputo più nulla. Questo è, secondo le opinioni dello studio, uno dei motivi per cui ha queste "reazioni scomposte" quando parla del bambino: ha subito un trauma da piccolo e ora non vuole che suo figlio subisca lo stesso.

Alla fine conclude con un messaggio per Endrik "Non so cosa pensa mio figlio quando non mi vede presente, spero che apprezzi quello che ho fatto. Desidero per lui un futuro migliore del mio e che nel futuro stia più vicino a me e possiamo recuperare il tempo perso. Sei la persona più importante che ho, ti amo molto".

