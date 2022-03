Isola dei Famosi 2022, entra Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo: stasera doppia eliminazione. Le anticipazioni

Stasera alle 21.40 su Canale 5 torna L'Isola dei Famosi 2022. È la quarta puntata per il reality condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Entrano in gioco una nuova coppia di naufraghi: Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sono pronti ad approdare su Playa Accoppiada per ribaltare gli equilibri già precare del game.

Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni

Le liti continuano ad animare Cayo Cochino: la scorsa notte c'è stata un'accesa discussione tra Carmen Di Pietro e Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, di cui sicuramente si parlerà in puntata. Ma non sarà l'unico contrasto che verrà a galla. Perché anche Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis scaldano gli animi.

Doppia eliminazione

Stasera inoltre è prevista una doppia eliminazione. Una tra le coppie nominate - Clemente Russo e Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro e Alessadro Iannoni - verrà eliminata. A deciderlo il voto dei telespettatori. E per uno degli abitanti di Playa Sgamada è arrivato il momento di lasciare l'Isola, chi tra loro dovrà tornare definitivamente in Italia? Alvin, in collegamento dall'Honduras, coordinerà una prova 'al bacio' che vedrà protagonista la coppia madre-figlio composta da Carmen e Alessandro.