Isola dei Famosi 2021: Ilary Blasi ancora conduttrice. Bocciati ex opinionisti e inviato. Al termine del Grande Fratello Vip (14 marzo 2022), torna su canale 5, la sedicesima edizione del reality sourvivors.

Dopo il flop di "Star in the Star", non dipeso dalla sua volontà, Ilary Blasi torna al timone della prossima edizione dell'Isola dei Famosi 2022. Secondo le anticipazioni di Tvblog la conduttrice «ha dimostrato di saperlo condurre con grande disinvoltura e capacità narrativa, tutto questo grazie al suo stile naturale e assolutamente pop. Ilary dunque tornerebbe a misurarsi con un programma nelle sue corde».

APPROFONDIMENTI IL REALITY Isola dei famosi, spunta il primo nome del cast dei concorrenti: ecco... SHARE BASSO Star In The Star, Ilary Blasi non salva il programma: Mediaset chiude... SU INSTAGRAM Francesco Totti, la vacanza a Disneyland con Ilary e la piccola...

Cambio di guarda invece per inviato e opinionisti che lo scorso anno sono stati uno dei punti deboli del programam (Tommaso Zorzi a parte, che ha ampiamente aiutato la Blasi). Il cast sarà completamente rivoluzonato e quindi non ci sarà più Massimiliano Rosolino nè i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini .