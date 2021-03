Isola dei Famosi 2021, lo spoiler di Marco Maddaloni sulla finale del reality

L’Isola dei Famosi 2021, Marco Maddaloni fa un piccolo spoiler e rivela che il vincitore del reality stavolta non sarà proclamato in Italia.

Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha preso parte a quest’edizione per dirigersi su Parasite Island ad aiutare Fariba Teharani e Ubaldo Lanzi nella sopravvivenza. Tornato in Italia però ha regalato un piccolo spoiler riguardo alla finale del reality.

APPROFONDIMENTI ALL'ATTACCO Isola dei Famosi 2021, Valerio Scanu contro Akash Kumar: «Mi ha...

In una diretta su Instagram con Marina La Rosa, Luca Vismara e Aaron Nielsen, ha reso noto che la puntata finale dell’Isola dei Famosi 2021 con la proclamazione del vincitore, diversamente rispetto agli anni precedenti, si terrà in Honduras e non in Italia a causa delle restrizioni dettate del coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA