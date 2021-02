L'Isola dei Famosi, Paul Gascoigne nel cast dei concorrenti?

Paul Gascoigne potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi. Secondo quanto riporta Tv Blog l'ex centrocampista della Lazio, diventato famoso recentemente in Italia e nel Regno Unito per i suoi eccessi, avrebbe accettato di partecipare al reality show.

L'inizio della nuova edizione è previsto per lunedì 8 marzo e andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, come avvenuto in questi mesi con il Grande Fratello Vip. A condurre il programma sarà Ilary Blasi. Insieme a lui nel reality potrebbero esserci anche Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo e Gilles Rocca.

Paul John Gascoigne, soprannominato Gazza, ha giocato nella nazionale inglese e in diversi club professionistici dei massimi campionati inglese, italiano e scozzese. Considerato come uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, ha avuto una carriera segnata da numerosi e sfortunati infortuni. L'ex allenatore è stato inoltre spesso oggetto delle pagine di gossip a causa della sua vita sregolata fuori dal campo, noto anche per il suo carattere trasgressivo ed eccetrico. Dopo il suo ritiro dalla carriera agonistica è stato numerose volte al centro delle cronache per i suoi problemi di alcolismo accompagnati da disturbi psichici sempre più gravi.

Ultimo aggiornamento: 20:14

