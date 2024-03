Isola dei Famosi al via lunedì 8 aprile: ecco chi ci sarà insieme a Vladimir Luxuria. Tutte le novità

Ora è ufficiale: lunedì 8 aprile 2024, partirà la nuova attesa edizione de “L’Isola dei famosi” in prima serata su Canale 5. A condurre il reality ci sarà Vladimir Luxuria, ex opinionista di Ilary Blasi. Cambiato anche tutto il gruppo di opinionisti e inviati. Non ci sarà più Alvin. Ecco tutte le novità.

Isola dei Famosi, si parte

A due settimane di distanza dalla finale de Grande Fratello ( lunedì 25 marzo) si caldano i motori per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2024. Una stagione molto attesa e completamente rivoluzionata, non ci sarà più Ilary Blasi ma a condurre troveremo Vladimir Luxuria.

Opinionisti

Cambiano anche gli opinionisti. Nessuna riconferma per Enrico Papi. ad affiancare Vladimir Luxuria ci saranno studio Sonia Bruganelli, già ex del Grande Fratello e il giornalista del Tg5 Dario Maltese.

Inviati

Dopo anni di onorata carriere l'inviato dell'isola dei famosi non sarà più Alvin (prensente nelle ultime 5 edizioni). A Cayo Cochinos in Honduras arriva Elenoire Casalegno.

I concorrenti

Bocche cucite sui concorrenti che parteciperanno all'Isola dei Famosi.

Al momento i nomi in circolazione sono: Edoardo Franco, vincitore di Masterchef Italia 12, Joe Bastianich, Marina Suma, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno e Matilde Brandi, che abbandonò l’edizione 2022 dell’Isola.

La durata

Tra pochi giorni i concorrenti prescelti partiranno per trascorrere circa due mesi da naufraghi, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica.

Niente doppio appuntamento

L'Isola dei Famosi andrà in onda sempre di lunedì.

Al momento non è previsto il doppio appuntamento.