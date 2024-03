Marcella Bonifacio (mamma di Greta Rossetti) contattata per L'isola dei Famosi: «Mi vogliono davvero». Quando inizia il reality e il cast

Tra due settimane partirà L'Isola dei Famosi, ma il cast non è ancora al completo. Al momento i confermati (e neanche tutti certi) sono Joe Bastianich, Alan Friedman, Marina Suma, Samuel Peron, Artur Dainese, Francesco Benigno, Edoardo Stoppa, Selen, Matilde Brandi, Edoardo Franco e Pietro Fanelli. Insomma pare che tutto sia ancora in alto mare ma Mediaset è a lavoro e pare che un altro personaggio sia stato contattato. Di chi parliamo? Di Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti, attuale concorrente del Grande Fratello ed ex di Temptation Island.

Marcella Bonifacio contattata da L'Isola

Marcella durante una diretta con 361 Magazine ha detto di essere stata contattata dalla produzione de L’Isola dei Famosi, ma di aver rifiutato l'offerta perché ha troppi impegni qui in Italia. «Se mi vedrete a L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto, ma non ce la faccio per delle cose, non posso lasciare adesso».

Cosa ha detto la mamma di Greta

E continua: «Se è vero che nelle mie storie critico mia figlia per accrescere la tenerezza che il pubblico prova nei suoi confronti e farla arrivare in finale? Oddio… Se il mio traguardo è farle fare L’Isola dei Famosi? Quella è una sua scelta.

Tutto quello che c'è da sapere sul reality: dalla data d'inizio all'inviata

Ma quando comincia L'Isola? Tutto è incerto perché per avere conferme ufficiali bisognerà attendere la conferenza stampa di Pier Silvio Berlusconi, nel frattempo proviamo a mettere insieme i rumors. La nuova edizione del reality dovrebbe partire l'8 aprile. Dopo l'anticipazione della finale del Gf, siamo però in attesa di conferma. Andrà in onda ogni lunedì fino a giugno. Se nella scorsa edizione abbiamo visto Ilary Blasi alla conduzione, per quanto riguarda L’Isola dei Famosi 2024 ci sarà un cambiamento. Come svelato da Piersilvio Berlusconi durante una conferenza stampa, il ruolo passerà a Vladimir Luxuria, che prende il posto di Ilary Blasi. Intanto rimbalzano da settimane i nomi di Sonia Bruganelli e Dario Maltese in qualità di possibili opinionisti. Ma il tempo stringe. E se questi fossero i nomi Alvin rimarrebbe fuori. Come inviata, invece, dovrebbe esserci Elenoire Casalegno. La show girl sostituirebbe Alvin, nel ruolo di inviato nelle ultime cinque edizioni. Quest’ultima decisione non è stata ancora confermata, però se così fosse sarebbe la prima donna in questo ruolo, dopo Marco Mazzocchi, Massimo Caputi, Paolo Brosio. Francesco Facchinetti, Filippo Magnini, Rossano Rubicondi, Stefano De Martino. Alvin e lo stesso Vladimir Luxuria.