Isola dei Famosi, rebus opinionisti: al fianco di Ilary Blasi un solo nome certo

Isola dei Famosi, è caos sugli opinionisti della prossima edizione. Sono ancora tantissimi i dubbi sugli ospiti fissi in studio che dovranno commentare lo show accanto alla conduttrice Ilary Blasi. Ci sarebbe un solo nome certo e anche una bocciatura 'eccellente': ecco di chi si tratta.

Isola dei Famosi, Nicola Savino opinionista

Secondo Gabriele Parpiglia, che ha rivelato le ultime indiscrezioni durante Casa Chi, l'unico nome confermato (salvo imprevisti o colpi di scena in extremis) sarebbe quello di Nicola Savino. Un nome 'forte', tra i candidati, era quello di Vladmir Luxuria, ma l'ex parlamentare quasi sicuramente non ci sarà. Sempre secondo l'autore ed esperto televisivo, la produzione avrebbe bocciato due nomi molto graditi a Ilary Blasi: Amanda Lear, che per la conduttrice era la primissima scelta, e Soleil Sorge.

Isola dei Famosi, Alvin sarà l'inviato

L'inviato dell'Isola dei Famosi sarà invece Alvin, che ha di fatto sbaragliato la concorrenza di Massimiliano Rosolino e Alvise Rigo. L'asse Ilary Blasi-Alvin si conferma quindi fortissimo, con il ritorno dell'amico e collega dopo un'edizione di assenza.