«Je sto vicino a te», il memorial di Pino Daniele in onda il 17 aprile su Rai 3

Andrà in onda su Rai 3, domenica 17 aprile alle 23.55, «Je sto vicino a te. Memorial Pino Daniele», la versione televisiva dell'evento che dal 2015 si svolge ogni 19 marzo al Teatro Palapartenope di Napoli, per ricordare il grande cantautore proprio nel giorno del suo compleanno e onomastico.

Per la prima volta in televisione, il racconto di vita dell'indimenticabile artista, in cui si intrecciano momenti di concerto live, backstage e clip inedite di repertorio. Tra queste, un video inedito di Giuliano Sangiorgi che interpreta «Mal di te» e i ricordi di Lina Sastri, Massimo Ranieri, Marisa Laurito.

Sono tanti gli amici che - insieme a una band di 10 elementi e ai musicisti di «Nero A Metà» tra cui Toni Esposito, Gigi De Rienzo ed Ernesto Vitolo - si sono riuniti sul palco per questo omaggio: primo fra tutti il fratello Nello Daniele e poi Ron, Peppe Barra, i Negrita, Francesco Baccini, il maestro Remo Anzovino, i giornalisti Sandro Ruotolo e Cristina Donadio e lo scrittore Maurizio de Giovanni. Conducono Alessandro Greco e Daria Luppino.