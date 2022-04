«Linea Verde» fa tappa ad Ischia e Procida: «Luoghi magici e ricchi di fascino»

«Linea verde», giunto alla terza edizione condotta di fila da Beppe Convertini, si conferma uno dei programmi più seguiti della stagione televisiva in corso. Basti considerare che domenica scorsa, 10 aprile, la trasmissione itinerante incentrata su agricoltura, artigianato, allevamento ed enogastronomia ha superato i tre milioni di telespettatori, sfiorando addirittura il 24% di share su Rai1.

E mentre appare ormai certa la conferma di Convertini alla guida di «Linea verde» dal prossimo autunno, in questi giorni il conduttore di origini pugliesi sta registrando in Campania una delle puntate che verranno trasmesse a breve, sempre di domenica, sulla rete ammiraglia della TV di Stato. Affiancato da Peppone Calabrese, fino a venerdì, realizzerà dei servizi ad hoc su Procida e Ischia.

«La Campania è una terra da sogno e ogni volta, tornarci, è sempre una felice conferma. L’accoglienza dei campani, poi, accompagnata dalla loro contagiosa gioia di vivere, rende ancora più bello il mio lavoro. I luoghi, i paesaggi, le bellezze artistiche, architettoniche, storiche e culturali, rendono questa terra una delle più affascinanti. Per non parlare delle eccellenze enogastronomiche e delle tradizioni, che sono uniche al mondo. -racconta entusiasta Convertini, che aggiunge - Procida, quest’anno, è la Capitale della Cultura e in quanto tale, meritatamente, vivrà un periodo magico, grazie all’opportunità di far conoscere sempre a più persone tutte le meraviglie di cui è dotata. Come del resto Ischia, un’isola che mi ha sempre incantato per il suo carisma.»