Lino Guanciale diventa papà: la moglie Antonella Liuzzi ha partorito un maschietto

Lino Guanciale diventa papà. La moglie Antonella Liuzzi ha partorito questa mattina. Lo rivela il portale Whoopsee.it, raccontando che l'attore ha lasciato il set della fiction “La Porta Rossa 3”, a Trieste, per correre in ospedale. Secondo quanto trapelato, Lino Guanciale ed Antonella Liuzzi hanno avuto un maschietto. I due si sono sposati in gran segreto il 18 luglio 2020, alla presenza di pochi intimi. Molto riservata sulla propria vita privata, la coppia è riuscita a tenere nascosta agli occhi indiscreti di stampa e fan anche la gravidanza. Almeno fino ad oggi, con la nascita del loro primo figlio.

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi

La storia fra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi è cominciata nel 2018, dopo la fine della relazione decennale dell'attore con la collega Antonietta Bello. Il matrimonio, in gran segreto e alle presenze di pochi intimi, il 18 luglio 2020 e annunciato solo alcuni giorni dopo sui social.