Little Tony, la figlia contro Gino Paoli e le "corna" di Sanremo: «Ci sono rimasta male, deve scusarsi pubblicamente»

Le parole di Gino Paoli su Little Tony al Festival di Sanremo non sono passate inosservate e a Storie Italiane è intervenuta la figlia del cantante scomparso, confessando che lei, la sua famiglia e tutti i fan di Tony ci sono rimasti molto male. Eleonora Daniele le chiede in diretta cosa sia successo sui social e Cristiana Ciacci ammette che le sono arrivati centinaia di messaggi di indignazione.

«Ci sono rimasta molto male», ammette, «Non capisco perché Gino Paoli, che è un grande artista, abbia detto una cosa simile. Che poi all'inizio ha detto la moglie, poi ha voluto aggiustare il tiro e ha detto la compagna, ma il riferimento era chiaro», continua la Ciacci. Cristina spiega di non essere a conoscenza di nulla del genere e aggiunge: «Lo ha fatto nei confronti di una persona che non c'è più e non si può difendere. Non so se sia vera o meno la cosa, non penso, ma qualora lo fosse, l'ho trovato molto indelicato».

Eleonora comprende le sue parole e lascia spazio a un appello da parte della figlia di Little Tony: «Io vorrei delle scuse pubbliche. Quella che è stata fatta sul palco dell'Ariston, che si vede in tutto il mondo, è un'offesa pubblica a tutti gli effetti e io chiedo da parte mia della mia famiglia e di tutti i fan di papà delle scuse pubbliche».