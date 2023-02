Amadeus: «Se mi mandano via me ne vado, sarà per le mie idee e non per imposizione»

Sulla scia delle polemiche di questi giorni, Amadeus ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiede se si aspetta che gli vengano chieste le dimissioni, nonostante gli sia già stata assegnata la direzione artistica anche per il Festival di Sanremo 2024: «Se mi mandano via, vado via. Che devo fare?», ha detto. «Sono consapevole - aggiunge - che qualsiasi allenatore è esonerabile. Con il 15-20% di share in meno sarei giustamente esonerato». «Per questo devo sempre essere molto convinto di quello che faccio. Perché se devo sbagliare, devo poter dire ho sbagliato con le mie idee e non con le idee o le imposizioni di qualcun altro», conclude.

L'esibizione di Rosa Chemical

Riguardo alle polemiche relative all'esibizione di Rosa Chemical, che durante la serata finale ha baciato Fedez e simulato un amplesso mentre il marito di Chiara Ferragni era seduto in platea, Amadeus ha ribadito: «Ciò che accade sul palco non è preventivabile, rientra in una totale libertà che fa parte di una diretta e al momento opportuno ci si affida al buon senso di tutti. Capisco che qualcuno si possa turbare ma non era volontà di nessuno di noi turbare nessuno a casa».

La lettera al Festival di Sanremo scritta da Amadeus

Amadeus ha dedicato al suo Festival una lettera scritta citando tutti i titoli delle 28 canzoni in gara e ripercorrendo i momenti salienti della settimana sanremese: «Hai accolto per la prima volta il nostro amato Presidente della Repubblica e ci hai messo di fronte alla Costituzione Italiana, portandoci a riflettere; la tua musica ha si fatto cantare, ma ha anche parlato alle nostre ve, Questo palcoscenico na visto rose spezzare. rinomire: cantanti e osotti scendere le scale... entrare, ma mai uscire di scena. Hai ricordato, reso omaggio e dato un'opportunità in una società che purtroppo delude, dimentica ed esclude. Con i tuoi SUPEREROI hai sconfitto ancora una volta il MOSTRO dei cattivi ascolti, facendoci fare l'ALBA con UN BEL VIAGGIO nel MADE IN ITALY e oltrepassare DUEMILAMINUTI di FURORE. Nonostante il MARE DI GUAI in cui versa il mondo con la POLVERE e la CENERE di guerre e Diritti Umani negati che dividono in DUE e portano a dare L'ADDIO a troppe vittime innocenti... NON MI VA di pensare che IL BENE NEL MALE, quando TI MANCA IL FIATO, siano PAROLE DETTE MALE che STUPIDO fanno sentire. SE POI DOMANI farai SPLASH, riemergi sempre e SALI sopra tutte le difficoltà, perché a passo di TANGO, smetterai di inseguire le CAUSE PERSE. E poi che dirti...? Grazie a tutti i protagonisti che ti hanno dato vita, rendendoti unico; nessuno è stato EGOISTA. lo mi sono fatto in "quattro", ma posso affermare con orgoglio che sei più che mai VIVO. Non a caso la LETTERA 22 dell'alfabeto internazionale è la "V° di Vittoria... quindi caro Festival LASCIAMI dire con un TERZO CUORE in gola, che DUE VITE non bastano a me, per ringraziarti Sanremo 2023! Tuo Direttore Artistico».

Per quanto riguarda l'assenza di donne dalla cinquina finale, sottolineata anche dal vincitore Marco Mengoni, Amadeus ha commentato: «Io scelgo la canzone. Non scelgo quote rose e quote d’età. Poi magari le vendite danno ragione alle donne, ho visto Madame molto alta. Stanno andando bene Ariete e Mara Sattei». Sulla durata monster delle serate del Festival, il direttore artistico ha spiegato: «Mi trovo in difficoltà reale nel ridurre il numero delle canzoni. Se invece di 28 ne annunciassi 22 è chiaro che sarebbe più facile».

Ascolti record e picchi

Con più di 12 milioni di telespettatori e uno share al 66% il Festival di Sanremo si chiude con degli ascolti da record: «Questa edizione è la più vista dal 1995, perché ha superato la media del 63.1. Un dato straordinario, ritornare dopo 30 anni a una quota così massiccia», dice Stefano Coletta, direttore del Prime Time, prima di illustrare i momenti che hanno fatto registrare gli ascolti più alti: alle 23.01 il picco di ascolti, sull'esibizione dei Depeche Mode, picco di share intorno all'1.45, mentre Amadeus legge i codici dei cinque cantanti finalisti: è all'83%. Alle rilevazioni andranno poi aggiunti i dati che vanno dalle 2 in poi, che rientrano nelle rilevazioni del giorno successivo.

Raccolta pubblicitaria

Raccolta pubblicitaria record per Sanremo 2023. «Abbiamo superato per la prima volta la cifra fatidica di 50 milioni di raccolta, un record anche per Rai Pubblicità», dice in conferenza stampa l'amministratore delegato Gian Paolo Tagliavia.