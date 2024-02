Lorella Cuccarini: «Silvio mi ha chiesto di sposarlo dopo 6 mesi. In 32 anni ci sono stati momenti difficili, stare insieme è un lavoro e noi abbiamo lavorato bene»

«Devo ringraziare Maria De Filippi perché mi ha dato la possibilità di ricominciare da Amici raccontandomi in maniera diversa». Lorella Cuccarini torna a Verissimo reduce del suo successo al Festival di Sanremo 2024. «È stato bello ed è stato molto più di quello che potessi immaginare».

Lorella Cuccarini a Verissimo, chi sono i figli e il marito della showgirl? «Ho una famiglia senza barriere». Il coming out di Chiara e l'amore con Silvio Testi

Lorella Cuccarini a Verissimo, il ricordo della famiglia

Una ragazza senza tempo che ancora una volta "vola" e lo fa sul palco più importante della tv: l'Ariston. Quando sale su ogni palcoscenico lo fa emozionando ed emozionandosi, lo ha fatto anche quest'anno quando Amadeus ha parlato della sua mamma. Ad Amici condivide ogni giorno la sua esperienza della sua carriera. È capace di difendere ogni scelta in cui crede dentro e fuori il palco. «Amadeus mi ha ricordato una cosa bellissima di quando ero piccola, la mia bambola che mi protavo dietro era sempre vestita come me.

Purtroppo non ho tenuto quei vestiti perché di certe cose ti accorgi solo quando le persone vanno via però l'affetto di mia madre Maria è indelebile in me. mamma era molto pudica nei sentimenti come tutte le persone dell'epoca non che non fosse affettuosa perché non voleva dimostrare il proprio amore ma perché doveva tenere un rigore. Dimostrava l'affetto in modo diverso lavorando fino a notte fonda per non farci mancare niente, preparando i vestiti o la minestra quando tornavi dalla palestra. A me non è mai mancato l'abbraccio in più o quel bacio in più»

Lorella Cuccarini co-conduttrice a Sanremo 2024: età, fisico, la malattia, il marito, la vita privata, chi è la showgirl

I figli

Ma con i figli è diversa: «Io me li bacio tantissimo, mi piace quando ci mettiamo sul divano la sera a vedere la tv. Non stanno tutti con me perché uno lavora e abita a Milano. Loro quattro sono molto complici tra loro. Quest'anno io e Silvio sono 32 anni che stiamo insieme è una cosa bellissima, ma l'ho sempre desiderato. Sono cresciuta con genitori separati in un periodo storico in cui la separazione era una vergogna. L'ho seofferta ma dentro di me ho sempre sperato nell'amore e nel costruire una famiglia solida, e ci sono riuscita».

Il rapporto con il marito

La showgirl ha costruito una famiglia stupenda con il marito Silvio Capitta Testi, noto come SilvioTesti, con il quale ha avuto 4 figli. «Quando ho incontrato Silvio lui era già produttore del primo Fantastico (1985à1986) ed eravamo tutti e due fidanzati con altre persone poi ci riamo ritrovati dopo qualche anno ed eravamo tutti e due liberi ed è nata prima una grandissima stima professionale e poi l'amore. Dopo sei mesi mi ha chiesto di sposarlo, gli ho detto subito di si»

Ma nessuna storia è senza problemi: «Io credo che sia un fatto di lavoro stare insieme vivere insieme non è facile, se decidi di preservare quell'isola felice che ti accompagna in tutti i momenti secondo me hai fatto la scelta giusta. In 32 anni i momenti complicati ci sono sempre, bisogna fare i conti con dolori, morti, malattie e problemi perà li abbiamo superati insieme»