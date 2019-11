Mara Venier, incidente in casa: «Due dita steccate, ma a Domenica In ci sarò. Damose na' grattata»

Paura per Mara Venier dopo un incidente in casa, ma la conduttrice di Domenica In tranquillizza i fan in un video postato sulla sua pagina Instagram: il popolare volto televisivo di Raiuno ha subìto una distorsione a due dita di un piede e ha pubblicato il filmato mentre esce da una clinica di Roma, sorretta da una sua amica. Nulla di grave però: domenica sarà prontamente in studio a condurre la sua trasmissione domenicale.

LEGGI ANCHE Camilla Fabri, la commessa che compra casa da 5 milioni euro a Roma

«Niente di grave, due dita steccate» al piede destro, «ma tutto bene», le parole della Venier nel video su Instagram. «Andiamo in onda domenica anche con la distorsione del ditone». Un piccolo infortunio domestico, scrive nel post con l'hashtag #damosenagrattata, dovuto al fatto che cammina «sempre scalza in casa».



Tanta la solidarietà raccolta dai fan, che le vogliono sempre un gran bene e le mandano, tra migliaia di like e commenti, i migliori auguri di pronta guarigione. «Forza, riprenditi», commentano, aggiungendo che «sei egualmente speciale anche così» e, concludono con un abbraccio social: «Domenica In in pantofole? L'importante è che ci sei».

Ultimo aggiornamento: 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA