«Omosessuali in tv ok ma non a Natale»: ecco la risposta di Mara Venier alla fan omofoba

Ultimo aggiornamento: 15:26

«Nel periodo delle feste natalizie, che è la festa della famiglia non mi è piaciuto un intervista ad uno omosessuale. In altri periodi dell'anno ok». Apriti cielo. Anzi, apriti. il commento di una follower diall'intervista a Tiziano Ferro ha scatenato centinaia di commenti. Primo fra tutti proprio quello della conduttrice di Domenica In.Mara Venier, dopo aver raccontato la storia del cantante in una confessione bellissima vista da milioni di persone, ci ha messo la faccia e ha voluto rispondere direttamente alla folle contestazione della signora: «Cara,d’amore si può parlare tutto l’anno!!!! Perché l’amore non ha sesso.....!!!!». Sale vorticosamente la temperatura del profilo di Mara. Like su like alla sua risposta e una valanga di risposte, alcune un po' sopra le righe, contro la considerazione della follower.