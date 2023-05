Mare Fuori 4, Ivan Silvestrini invita ufficialmente Carmine Guadagno sul set

Il tiktoker Carmine Guadagno è finalmente arrivato sul set di Mare Fuori 4 presso la sede della base navale della marina militare.

Ad annunciarlo è stato lo stesso regista Ivan Silvestrini che ha postato un reel su Instagram con il tiktoker, mostrando la sua entrata sul set e il suo incontro con l'attore Carmine Recano (che nella serie veste i panni del comandante).

Carmine Guadagno, visibilmente emozionato, è stato ripreso anche in una storia Instagram di Clara Soccini, che interpretà Crazy J nella serie televisiva e cantante del brano «Origami all'alba», mentre era alla postazione trucco con un outfit diverso rispetto a quello con cui è entrato.

I fan si chiedono se farà parte del cast o se registrerà alcuni contenuti per i social network, come ha raccontato in un'intervista, in compagnia con Francesco Panarella e Serena Codato.

Oltretutto, i fan si domandano quando avverrà l'incontro ufficiale con il suo idolo, ovvero Massimiliano Caiazzo (che interpreta Carmine nella serie Mare Fuori).

Il tiktoker ha postato un video con Maria Esposito e Maddalena Stornaiuolo nel loro camerino, dicendo «Non possiamo farvi vedere niente ma vi dovevo salutare, è pazzeschissimo».