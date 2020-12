Maria De Filippi e Lorella Cuccarini: «È appassionata, le sue esternazioni in Rai frutto di ingenuità»

«Lorella la reputo una mia collega, non solo una prof di danza. Penso che quelle prese di posizione siano state frutto di ingenuità che hanno dato luogo a equivoci. Per me quello che è successo deve rimanere fuori dal programma». Così Maria De Filippi, in un'intervista oggi sul Corriere della Sera, parla della nuova 'maestrà di Amici, Lorella Cuccarini, commentando le polemiche legate alle esternazioni politiche dell'ex ballerina di Fantastico. «L'ho sentita realmente interessata al progetto, è appassionata ma severa e rigorosa con i ragazzi: non premia mai chi non lavora come si deve», dice la De Filippi. La conduttrice spiega poi che, nella struttura dei suoi programmi, ama prendersi delle libertà e modificare delle cose per non annoiare il pubblico e se stessa.

«Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa, di modificare i meccanismi come voglio -dice De Filippi- Ho unito i due troni a Uomini e donne perché così mi diverto di più. L'anno scorso ad Amici c'era la gara tra squadre, un meccanismo che stimolava la competizione tra i ragazzi che sicuramente appartiene più al serale che al pomeridiano». «Io stessa mi annoiavo un pò -ammette Maria- e ho deciso di cambiare inserendo un sistema che si basa sull'individualità dei ragazzi, un meccanismo molto più aderente alla realtà del mercato discografico che coinvolge radio, produttori, registi di videoclip e a breve un direttore di compagnie di danza. La differenza vera è che non puoi fare copia-incolla sulle persone, le storie di vita non sono mai uguali: i programmi li fanno le persone, così non c'è mai routine».

