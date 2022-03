Che tempo che fa, tra gli ospiti di stasera Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che ha sfidato Putin

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, che ha manifestato la sua contrarietà all’invasione dell’Ucraina ed alle bugie della propaganda russa sponendo un cartello in diretta durante l’edizione serale del telegiornale di Canale Uno, sarà ospite di Fabio Fazio questa sera a Che tempo che fa su Rai3. A darne notizia è lo stesso Fazio con un Tweet.

APPROFONDIMENTI IL CASO Russia, la tv nazionale accusa Marina, la giornalista della protesta... IL PERSONAGGIO Marina Ovsyannikova, lo sfogo dopo l'arresto: «Ho paura per... LA STORIA Marina Ovsyannikova, giornalista anti-Putin interrogata 14 ore e...

Che tempo che fa, gli ospiti di stasera

Sarà in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di intellettuali, giornalisti e inviati, la puntata di stasera in onda su Rai 3 alle 20.00. Tra gli ospiti anche il ministro della Salute Roberto Speranza; il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani; e il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

Morta la giornalista russa Oksana Baulina, colpita nei bombardamenti a Kiev