Massimo Cannoletta perde all'Eredità: niente Ghigliottina ma resta in trasmissione

Si interrompono le vittorie di Massimo Cannoletta, che stasera non si è qualificato alla Ghigliottina de L'Eredità. Perde al Triello un bottino di 210.000 euro che, se fosse rimasto nelle sue mani, lo avrebbe portato alla cifra record di mezzo milione di euro. Infatti Cannoletta ha vinto oltre 250.000 euro di premi e domina la trasmissione di Flavio Insinna da oltre un mese: domani - da regolamento - sarà comunque in trasmissione.

Forse nemmeno Insinna se lo aspettava: «Massimo, le hai passate tutte: quale pena riserva Dante ai bestemmiatori?» Una risposta - apparentemente - semplice per Cannoletta: ma non questa sera. Da quel momento si sono susseguiti dei colpi di scena, che hanno portato lo sfidante Lorenzo all'ultimo round. Cannoletta, che sui social è una vera star da migliaia di follower, ha moltissimi interessi, oltre ad un grande senso di umanità: nella giornata dell'8 dicembre, infatti, ha twittato dal suo account un messaggio a favore della scarcerazione di Patrick Zaki.

In "Le ali della libertà" Andy è ingiustamente in carcere, ne gestisce la biblioteca e in una scena memorabile diffonde le note di Mozart regalando poesia ai detenuti. Voglio pensare che l'arte e la bellezza stiano alleviando in qualche modo l'assurda prigionia di #PatrickZaky. pic.twitter.com/Y0pFTzk9nR — Massimo Cannoletta (@Massimo20_IT) December 8, 2020

Il Triello

Lorenzo, Stefania, Francesco e Giuseppe. Questi erano gli sfidanti del divulgatore leccese, che ancora una volta è arrivato senza troppa difficoltà al Triello. Prima di arrivarci, però, Massimo Cannoletta ha affrontato Giuseppe, ed era sembrato inizialmente in difficoltà, accumulando circa 8 secondi di ritardo nei suoi confronti. La rimonta è arrivata solo dopo diverse parole, che hanno permesso a Massimo di recuperare tempo. Anche questa volta Cannoletta ha incontrato Marco al Triello, così come nella puntata dell'8 dicembre, ma stavolta Massimo era in vantaggio con 40.000 euro, contro i 10.000 di Marco, che ha comunque replicato bene. Più in difficoltà il terzo sfidante, che ha rivaleggiato poco con gli altri due. Eccetto nella fase finale, che alla fine gli è servita per vincere e arrivare alla Ghigliottina con 210.000 euro.

