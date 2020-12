Massimo Cannoletta a L'Eredità fallisce la Ghigliottina da 57.500 euro, ma è sempre campione

Massimo Cannoletta perde alla Ghigliottina nella puntata dell'8 dicembre ma conserva il titolo e tornerà quindi anche domani. Il campione si era presentato al gioco finale con una cifra record, addirittura 230.000 euro. Una cifra che, in caso di vittoria, gli avrebbe consentito di avvicinare il mezzo milione totale. Ma la realtà stasera è stata diversa. Le cinque parole proposte alla Ghigliottina erano Vivere, Alta, Rosa, 101 e Coscienza. Cannoletta ha scritto Quota, ma la risposta esatta era Carica. A Flavio Insinna non è rimasto che augurargli il bocca al lupo per domani.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Massimo Cannoletta all'Eredità: «Ho vinto tantissimo... TELEVISIONE Massimo Cannoletta, il campione dell'Eredità su Raiuno

Massimo Cannoletta all'Eredità: «Ho vinto tantissimo e ora sono popolare ma non cambio vita»

La sfida del Triello

Gli avversari del campione erano Monica, Michele, Lorenzo e Diana. Il divulgatore leccese è stato protagonista di un Triello da brividi. Qui sono infatti arrivati Marco, Lorenzo e Massimo Cannoletta, che aveva accumulato appena 10.000 euro, molto meno dei suoi avversari. Indovinando la risposta "Armando" ne La Signora delle Camelie, il campione ha sorpassato gli avversari. Un predominio che ha mantenuto nonostante l'errore nella risposta successiva: i suoi contendenti hanno infatti sbagliato a loro volta, permettendogli la vittoria e il passaggio alla Ghigliottina. Cannoletta è protagonista de L'Eredità da oltre un mese, e ha già accumulato 252.000 euro in gettoni d'oro.

Massimo Cannoletta: «L'Eredità? Avevo fatto la valigia per 2-3 giorni. Valuterei proposte dalla tv»

Ultimo aggiornamento: 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA