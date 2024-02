Chiara Ferragni, Matteo Renzi “punge” a Verissimo: «Mi attaccò e quando le scrissi non mi rispose. Gli influencer devono portare più rispetto»

Matteo Renzi ospite del sabato pomeriggio di Verissimo, l'ex Presidente del Consiglio non ha affrontato i soliti temi di cui si occupa, ovvero, quelli riguardanti il Paese, ma si è raccontato più in veste di marito di Agnese e di papà orgoglioso dei suoi figli che, ormai, sono grandi. L'ex Premier ha raccontato anche uno dei momenti più difficili e impegnativi della sua vita.

Verissimo, l'intervista di Matteo Renzi

Matteo Renzi ha cominciato la sua intervista a Verissimo parlando del ruolo degli influencer nella società e ha commentato il profilo di Chiara Ferragni: «Lei, qualche tempo fa, attaccò la politica in generale dicendo che "tutti i politici fanno schifo" e nell'immagine che utilizzò, fatalità, c'era solo il mio volto. Io cercai di contattarla per chiarire ma lei non mi rispose mai. Io penso che gli influencer, al giorno d'oggi, abbiano delle responsabilità nei confronti di chi li segue e dovrebbero fare attenzione alle parole che utilizzano, anche perché non tutti i politici sono uguali».

Poi, Renzi ha parlato dell'amore per i suoi tre figli: «Sono felice che i miei figli abbiano vissuto la loro vita, non sono mai stati "figli di", si sono presi qualche insulto, certo, ma rimanendo lontano da Roma nemmeno tanto. C'è stato un momento, cioè quando ero Presidente, che sembrava che la mia vita avesse subito una specie di blackout. Pensavo solo al lavoro e vedevo poco la mia famiglia. Nessuno può ridarmi indietro il tempo "perso" ma penso di essere un buon padre, anche se, uno di loro finge di non conoscermi, nel senso che, non gli piace essere riconosciuto come, appunto, "il figlio di". I miei figli sono grandi, quindi, diciamo che potrei diventare nonno anche presto».

Renzi e la storia d'amore con la moglie Agnese

Infine, Matteo Renzi ha parlato della sua storia d'amore con la moglie Agnese: «Io e mia moglie Agnese ci siamo sposati quando avevo 24 anni e quest'anno festeggeremo 25 anni di matrimonio.

Ci siamo conosciuti quando facevamo gli scout. Il rapporto tra me e lei è cambiato molto da quando non sono più Presidente del Consiglio perché, a quel tempo, riuscivo a essere presente a casa, sì e no, una volta ogni due settimane. La cosa che più mi piace di Agnese è che ama profondamente il suo lavoro di insegnante».