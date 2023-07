Si punta a chiudere in settimana la partita dei vicedirettori Rai nei telegiornali, penultimo capitolo del toto-nomine di Viale Mazzini prima della questione sulle direzioni di genere. Martedì, prima del consiglio di amministrazione, dovrebbero essere stilate le liste dei vice ma anche direzioni di genere (su questi ultimi però i tempi potrebbero allungarsi). La sfida sui nomi sembra essere tra i partiti di centrodestra e il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte.

Rai, risiko vice-direttori dei Tg

Al Tg1 sembra andare verso una riconferma Costanza Crescimbeni come vice di Gian Marco Chiocci. Potrebbero restare anche Maria Luisa Busi (Speciali) e Grazia Graziadei. Possibile l'arrivo di Senio Bonini (reduce da Tg1 Mattina) al posto di Bruno Loverà. Bonini, secondo i rumors, sarebbe sponsorizzato dal M5S. Vicine a sbarcare al Tg1 anche Maria Tira Grieco (dal Tg2) e Incoronata Boccia: quest'ultima sarebbe stimata sia da Angelo Mellone (direttore dell'intrattenimento day time) che dal direttore generale Giampaolo Rossi.

Le altre reti e le direzioni di genere

Il posto di Maria Rita Grieco al Tg2 potrebbe essere preso da Elisabetta Migliorelli. Per Rai Parlamento, l’ex direttore del Tg1, Giuseppe Carboni (indicato come gradito al M5S) avrebbe suggerito quattro donne, che per compensazione sarebbero tutte "in quota" centrodestra: si tratta di Susanna Petruni e Anna Piras (che sarebbero riconfermate) e Francesca De Martino e Lucia Duraccio (che sarebbero invece una novità).

Agli approfondimenti, il vice di Paolo Corsini dovrebbe essere Marco Caputo. Al Giornale Radio (diretto da Francesco Pionati) si va verso la conferma di Simona Grossi, Maria Teresa Torcia, Ivano Liberati. Ma ci sarebbe la possibilità di vedere Roberta Serdoz (indicata come vicina al Pd di Elly Schlein) promossa da capo del Tgr Lazio a vice direttore di Pionati. In quel caso, a dirigere il Tgr Lazio andrebbe Antonella Armentano, considerata vicina al partito di Giorgia Meloni. Più complicato il discorso sull'intrattenimento per il day time: come vice di Angelo Mellone si va verso Stefano Rizzelli, mentre il prossimo vicario potrebbe essere Anna Nicoletti. Gli altri vice sarebbero Massimiliano De Santis, Elsa Di Gati e Daniele Cerioni. Su queste nomine, però, i tempi potrebbero allungarsi.