Michael Chiarello, morto lo chef italo-americano star della tv Usa: choc anafilattico dopo una reazione allergica

È morto Michael Chiarello, chef italo-americano star della tv negli Stati Uniti. L'uomo, 61 anni, ha sofferto di una grave reazione allergica che ha provocato uno choc anafilattico. Lo ha annunciato con un comunicato l'azienda di Chiarello, il Gruppo Chiarello. Sabato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Napa (California), in seguito alla reazione allergica. È morto dopo alcune ore di agonia.

Il cordoglio

«Piangiamo profondamente la perdita del nostro amato patriarca Michael. La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e l'incrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere. Univa le persone attraverso la gioia dei pasti condivisi, favorendo ricordi indelebili attorno alla tavola», ha affermato la famiglia Chiarello in una nota.

Chi era

Nato da una famiglia italo-americana , Chiarello divenne famoso in giovane età. Dopo essersi laureato al Culinary Institute of America nel 1982, ha studiato gestione dell'ospitalità presso la Florida International University , conseguendo la laurea nel 1984.

L'anno successivo ha aperto il Grand Bay Hotel a Coconut Grove, in Florida , e il Toby's Bar e Griglia. È stato premiato come Chef dell'anno nel 1985 dalla rivista Food & Wine.

Lo chef è noto soprattutto per aver condotto l'omonima serie di Food Network, "Easy Entertaining with Michael Chiarello", per 10 stagioni a partire dal 2003. La serie ha vinto tre Emmy tra il 2003 e il 2006. Chiarello è apparso in numerose altre serie di cucina come "Top Chef", "Top Chef Masters", "The Next Iron Chef", " Iron Chef America" ​​e "Supermarket Superstar", che ha debuttato nel 2013.