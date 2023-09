Myrta Merlino, il dramma durante la gravidanza: «Mio marito in coma dopo un grave incidente, ho partorito da sola»

Dopo l'esordio alla guida di Pomeriggio 5, Myrta Merlino è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice ha ricordato che la sua prima volta a Canale 5, due anni fa, fu proprio nella trasmissione della compagna di Pier Silvio Berlusconi: «Ero con Marco Tardelli, per presentare il mio libro - ha detto -, forse era un segno del destino».

Myrta Merlino a Verissimo, la nuova conduttrice di Pomeriggio 5 arriva da Silvia Toffanin: età, carriera, vita privata e figli

Myrta Merlino si racconta a Verissimo

Myrta Merlino ha raccontato poi l'emozione di questa prima settimana a Pomeriggio 5: «Sono arrivata molto ansiosa, cosa che non mi succedeva da molto tempo.

Ero molto emozionata, credo si sia visto anche in onda, avevo la voce rotta. Ho capito che stavo entrando in una nuova epoca della mia vita. Ho avuto paura come hanno le persone che si buttano in una nuova avventura».

La giornalista e conduttrice ha poi parlato della lunga estate che ha preceduto il suo passaggio a Mediaset: «Il mese di luglio è stato frenetico, mentre ad agosto per 20 giorni ho staccato il cervello e mi sono distaccata da tutto nella mia isola, che è Pantelleria. Mi sono dedicata a Marco e ai miei figli. Io ho fatto 12 anni di "quotidiana", è una cosa bellissima perché sei sempre nelle notizie, ma ti mangia la vita. Se c'è una cosa che mi pesa, è il fatto di non poter stare con i miei figli. Ho perennemente un senso di colpa».

La giornalista si è commossa dinanzi alle parole della figlia Caterina, 22 anni, che le ha dedicato un incoraggiamento di in bocca al lupo. Mentre i gemelli Giulio e Pietro le dicono che sembra nata per la conduzione di questo nuovo programma.

Il dramma dell'incidente del primo marito

Myrta Merlino ha quindi raccontato della sua prima gravidanza, un'esperienza molto complicata: «Sono rimasta incinta molto presto, non volevo. Al settimo mese di gravidanza il mio primo marito ebbe un incidente molto grave in motocicletta. Restò in coma per 3 mesi. Io ho partorito da sola in ospedale. Ero una ragazzina molto giovane, anche viziata: quello è stato un punto di svolta della mia vita. È stato come un treno in faccia».

A questo punto la vita della Merlino arriva a una svolta: «La sua riabilitazione è stata molto lunga, mentre i miei due gemelli avevano bisogno di molte cure. Poi faccio una scelta da matta: io lavoravo al Mattino, il giornale di Napoli, e decido di accettare l'offerta di Giovanni Minoli a "Mixer". Così mi trasferisco con due bambini al seguito. Li ho cresciuti senza una figura paterna, poi mi sono risposata, ho avuto un'altra figlia».

Una scelta forte, che ha causato una pesante rottura con il passato, ma che con il senno di poi si è rivelata la migliore possibile: «Il mio primo marito all'inizio non riusciva nemmeno a vedere i nostri figli. Poi mi ha ringraziato, dicendo che se i ragazzi sono cresciuti così era merito mio. La mia scelta fu molto criticata. Poi ha capito che in quel momento avevo bisogno di essere una mamma felice. La vita ti pone di fronte a delle scelte complicate».