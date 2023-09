Alba Parietti, la dolce dedica sul red carpet di Venezia: «In due tutto è più bello»

Alba Parietti e Fabio Adami hanno scaldato il cuore di tutti alla Mostra del Cinema di Venezia. La coppia si è presentata sul red carpet elegantissima e affiatata. La showgirl non ha potuto fare a meno di dedicare un dolce pensiero al suo compagno.

Al suo fianco, infatti, Alba Parietti si mostra spesso più felice e si gode i suoi 62 anni con ulteriore femminilità e soddisfazione.

In due tutto è più bello», ha scritto Alba Parietti riferendosi al dolce risveglio in albergo a Venezia.

L'inizio della giornata nella città italiana dell'amore, per Alba Parietti, è come quello che si vede in una dolcissima pellicola cinematografica romantica: vassoio e colazione a letto.

Alla Mostra del Cinema di Venezia, la showgirl si è presentata in un abito che avvolgeva dolcemente la sua silhouette che spiccava al fianco del fidanzato Fabio Adami. Estraneo al mondo dello spettacolo, il sales manager di Poste Italiane si mostra a suo agio sul red carpet tenendo per mano la sua sorridente Alba Parietti.