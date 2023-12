Scontro a Piazza Pulita tra Formigli e l'avvocato Bernardini De Pace: «Come mi ha chiamata?». Poi la polemica sul patriarcato

Toni decisamente conflittuali sulla questione hanno infiammato l'ultima puntata di Piazza Pulita, storico programma di approfondimento e attualità condotto da Corrado Formigli su La7. Protagonisti della bagarre il conduttore stesso, insieme alla nota avvocata divorzista Annamaria Bernardini de Pace e due attiviste femministe, Valeria Fonte e Francesca Vidali.

Polemiche a Piazza Pulita, De Bernardini: «Non vedo le donne oppresse»

Il tema è il più caldo delle ultime settimane, traianto dai drammatici eventi di cronaca: il patriarcato e la questione femminile. «Noi non chiediamo agli uomini di dire che sono tutti sbagliati e colpevoli, gli viene chiesto di rendersi partecipi del problema», spiega Francesca Vidali, con Valeria Fonte che rincara: «Non è più il caso di accettare tutta questa m****».

Ma l'avvocata divorzista più famosa d'Italia non è d'accordo.

E porta con decisione una visione molto distante da quella delle due attiviste: «Non vedo le donne oppresse. Abbiamo combattuto, ora ognuna di noi deve vedersela con la vita e deve conquistarsi il rispetto, perché non ce lo regalano». Poi prosegue: «Certamente con delle donne così aggressive contro gli uomini e con questo atteggiamento non credo si ottengano i risultati». Lo scontrosi fa aceso quando la Bernardini de Pace afferma: «Devo andare in giro nuda e nessuno mi deve toccare. Devo andare in giro ubriaca e nessuno mi deve toccare. Non è così, noi donne proprio perché abbiamo la parità dobbiamo auto-tutelarci».

Qualcuno dallo studio non è d'accordo: «Giambruno insegna», ribattono. La risposta di De Bernardini fa discutere: «C’è anche qualcuna che se la cerca. Cappuccetto Rosso se l’è cercata, la mamma le aveva detto di non andare nel bosco. Dobbiamo ricominciare a raccontare le favole da piccoli?». «Insegniamo ai lupi a non mangiare», replica la Vidali. E quando la Fonte porta la discussione sulla «questione culturale» la Bernardini de Pace non ci sta: «Ragazze, scendete dal pero. Il lupo è quello».

Anche con Formigli, a un certo punto, i toni si scaldano. «Prego avvocata», le si rivolge lui. Bernardini de Pace non ci sta: «Chi mi ha chiamato avvocata? Corrado, lei che è così intelligente non ha capito che amo farmi chiamare avvocato».