Piero Chiambretti torna in Rai, «sbarcherà su Rai3»: lo scoop dell'ad Roberto Sergio da Fiorello. E ci “scappa” il riferimento a Fazio

Piero Chiambretti tornerà in Rai e avrà un programma tutto suo. Questo l'annuncio di oggi dell'ad Roberto Sergio in una diretta Instagram con Fiorello. La rete di viale Mazzini che ospiterà il conduttore sarà Rai 3. «Ci verrà a trovare Chiambretti», con queste parole Sergio lancia lo «scoop» al Mattin Show di VivaRai2. «Ma scusi Chiambretti non sta a Mediaset? Lei quindi mi sta dicendo che lei in qualità di Ad sta cercando di riportare a casa Piero?» Fiorello vuole saperne di più. «Io voglio riportarlo a tutti i costi Chiambretti» l'ad non ha dubbi.

Piero Chiambretti torna in Rai, lo scoop dell'ad

«Io credo che voi potreste metterlo nella zona che fu... si ricorda quel ragazzo che si chiamava....». Il riferimento di Fiore è ovviamente a Fabio Fazio che dopo oltre 20 anni ha fatto le valige da Rai3 migrando con il suo Che Tempo che Fa (e tutto il suo pubblico) su Nove, continuando a fare record di ascolti.

Che Tempo che Fa, Fazio annuncia l'ospite di domenica: «Con grande emozione ho il piacere di annunciare che verrà Papa Francesco»

«No no no non lo conosco - ironizza Sergio - Però posso dire che sarà sempre su Rai3». È confermato quindi Chiambretti torna in Rai anche se «spetterà a lui decidere» specifica l'ad Rai.

Il sogno nel cassetto del conduttore

Il sogno nel cassetto di Chiambretti si realizza. «Io ho iniziato la mis carriera come professionista in Rai, prima con la tv dei ragazzi e poi con Guglielmi su Rai 3: se dovessi chiudere la mia carriera mi piacerebbe sicuramente chiuderla in Rai dove ho cominciato» ha dichiarato in occasione del Festival di Dogliani, che quest’anno ha condotto su Canale 5 La Tv dei 100 e Uno, si dice pronto a rientrare subito in Rai qualora glielo proponessero, anche ad occupare lo spazio lasciato libero da Fazio nella domenica sera di Rai 3: «La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti.

La carriera

Piero Chiambretti ha lavorato in Rai per quindici anni, negli anni della Rai 3 d'oro di Angelo Guglielmi, quando si sperimentava e chi passava davanti alla tv riconosceva immediatamente lo stile inconfondibile nel fare intrattenimento e informazione: sapeva subito che quello in onda era un programma della terza rete. Ma ha fatto svariate incursioni che hanno lasciato il segno anche su Rai 2 e su Rai 1, vestito da angelo e appeso a un filo è stato l'apparizione nel Festival di Sanremo di Mike Bongiorno, partner di Pippo Baudo sul palco dell’Ariston, poi protagonista del DopoFestival. Poi è passato a La7 e Mediaset ma ora è pronto a tornare a casa di "mamma Rai"