Pino Insegno a BellaMa': «Sto male. Aspettavano tutti il mio insuccesso. Un testicolo solo? La prima volta al buio»

Pino Insegno si è aperto in un'intervista molto toccante a Bella Ma' su Rai 2 con Pierluigi Diaco. Il conduttore del Mercante in fiera, dopo le critiche negative ottenute in seguito al ritorno in Rai del suo famoso programma televisivo, si è sfogato questo pomeriggio spiegando proprio il suo pensiero in merito a questo ritorno molto commentato.

Sulle critiche, per il conduttore «non costruttive», Pino Insegno ha chiarito: «Come sto? Sto male...».

L'intervista è stata un modo per ripercorrere attimi di vita e di carriera, dalla gioventù nel quartiere Monteverde vecchio di Roma, sino ad un possibile futuro con Francesco Pannofino in televisione: scopriamo insieme cosa ha detto.

Gli ascolti del Mercante in Fiera

Il Mercante in Fiera ha segnato 357.000 spettatori (1.9%). Un «successo», per il conduttore, che nell'intervista a BellaMa' ha spiegato che, per una rete come Rai 2, un programma del genere sarebbe stata una scommessa.

In merito alle critiche da parte della stampa e del pubblico ha detto: «Come sto? Sto male! Le critiche non sono logiche, non sono mirate, fanno male. Aspettano che il programma vada male (…) Rai2 in certi orari deve essere scoperta dal pubblico. Arrivare al 3-4% di share nello slot del preserale è una grande fatica, un giornalista dovrebbe dirlo. E invece dicono: “Hai visto, sei raccomandato! 43 anni che faccio questo mestiere!”»

L'esordio: dai porno alla televisione

Pino Insegno ha raccontato di avere un solo testicolo e di quanto ciò sia stato "traumatico" negli anni passati. Dalla sua prima volta, in merito alla quale ha rivelato di averla fatta «al buio, perché mi vergognavo», l'intervista è virata inevitabilmente sull'esordio della sua carriera come doppiatore.

Il conduttore, poi, scherzando con Pierluigi Diaco ha spiegato che i «porno li ho solo doppiati». Storico, infatti, nel suo curriculum è questo inizio di carriera del doppiaggio, che dall'intervista trapela essere quella che gli ha dato maggiori soddisfazioni.

La carriera del conduttore, però, poi ha avuto una svolta televisiva: dalla Premita Ditta, quartetto comico composto da Pino Insegno, appunto e Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi, Francesca Draghetti, sino ai grandi doppiaggi che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.