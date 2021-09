Pomeriggio 5, tensione in diretta. L'ospite, fuori di sé, zittisce Barbara D'Urso. La reazione di lei spiazza tutti. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è parlato della sentenza della Cassazione secondo cui «il crocefisso in aula non può essere obbligatorio, ma non è nemmeno discriminatorio».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati