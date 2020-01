Luigi Favoloso telefona a Barbara D'Urso: ​«Sono nascosto all'estero, ecco perché»

Barbara D'Urso, Luigi Mario Favoloso telefona a Pomeriggio 5: «Sono nascosto all'estero, ecco perché». Oggi, durante la puntata del programma Mediaset si è tornati a parlare del caso Luigi Mario Favoloso, scomparso da 18 giorni. Oggi però la svolta.

Barbara D'Urso annuncia: «Luigi Mario Favoloso ha chiamato Pomeriggio 5 e ci ha rivelato che è all'estero, in una località segreta, che a noi ha chiesto di non riferire. Lui avrebbe smentito la versione di Nina Moric. Dice di essersi allontanato per un motivo grave, che poi spiegherà».



Barbara D'Urso conclude: «Luigi Mario Favoloso dice di essere dispiaciuto per la mamma, che non sapeva niente...».

