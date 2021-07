Rai Radio2, al via "Il Momento migliore" con l'inedita coppia Paola Perego e Elena Di Cioccio, anche in visual

Un’inedita coppia radiofonica sta per debuttare ai microfoni di Rai Radio2: si tratta di Paola Perego ed Elena Di Cioccio, che saranno impegnate tutte le domeniche di luglio, dal 4 al 25, in diretta dagli studi Rai di via Asiago con “Il momento migliore”, dalle 18 alle 19.30. Anche in Visual su RaiPlay.

Prendere coscienza del momento migliore vissuto in settimana è una conquista che non può passare inosservata: spesso “il momento migliore” coincide con una persona, che in qualche modo ci ha spronato a fare di più, ci ha aiutato a superare un attimo di sconforto o più semplicemente ci ha strappato un sorriso.

Le conduttrici racconteranno la settimana appena trascorsa provando a tracciare un bilancio di quello che è accaduto: errori commessi, traguardi raggiunti, attraverso le esperienze personali degli ospiti e dei radioascoltatori, il tutto in chiave assolutamente leggera, strizzando l’occhio al costume e all’attualità.

APPROFONDIMENTI A ROMA Ucraina-Inghilterra, diretta alle 21. Probabili formazioni: Southgate... TELEVISIONE Stasera in tv sabato 3 luglio su Rai 2, «La doppia faccia del... INCENTIVI Bonus Tv da 100 euro, come ottenerlo anche senza Isee: in arrivo il... L'ANTICIPAZIONE Sanremo, Amadeus e l'effetto Maneskin: «Io pronto per il...

Stasera in tv sabato 3 luglio su Rai 2, «La doppia faccia del mio passato»: curiosità e trama del film



Paola Perego, con i suoi toni garbati ed empatici, si confronterà con l’ironia di Elena Di Cioccio. Un connubio divertente e perfetto per sviscerare tematiche di vario genere: i rapporti sentimentali, le dinamiche familiari, la maternità e la gestione della nuova vita che questa comporta, la cura del proprio corpo, la bellezza, le amicizie, il desiderio di trasgressione. Altri contenuti speciali e extra sui social di Radio2, Facebook Instagram, Twitter e Telegram.

Ucraina-Inghilterra, diretta alle 21. Probabili formazioni: Southgate promuove Grealish, Sheva conferma tutti