Rita Rusic difende l'ex marito Vittorio Cecchi Gori: «Il carcere per lui è una condanna a morte»

Rita Rusic si collega telefonicamente a Domenica Live per parlare con Barbara D’Urso della situazione dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori, condannato per reati finanziari ad alcuni anni di carcere.

«Ero con Vittorio, mi ha detto che ci sarebbe stata la sentenza, l’ho accompagnato dall’avvocato. Lui ha varie patologie. Alla notizia si è sentito male», racconta Rita Rusic.

«L’ho accompagnato al Gemelli, dove gli è stato riscontrato l’edema polmonare. I dottori verso mezzanotte, l’una, lo hanno ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza, dov’era quando sono arrivati i carabinieri e hanno formalmente effettuato l’arresto. È stato piantonato prima da carabinieri, poi dalla penitenziaria».

Barbara D’Urso ricorda che la condanna è a otto anni di carcere.

«Non sono otto, sono cinque anni e sei mesi. Sui giornali si dice otto, forse perché cumulano - sottolinea la Rusic - Naturalmente c’è stato un giudizio, rispettiamo i giudici, Vittorio deve pagare e pagherà. Nelle sue condizioni di salute però non può stare in carcere. Non è autosufficiente nelle attività quotidiane, il carcere è una condanna a morte assicurata. Questa sarà la battaglia della famiglia per lui. Deve pagare ma non deve morire».

