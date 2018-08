Rodrigo Alves, il Ken umano espulso dal Grande Fratello Vip: ubriaco, l'ha combinata grossa

After a further incident, Rodrigo has been removed from the Big Brother House and will not be returning. #CBB pic.twitter.com/UEI6MYcNC1 — Big Brother UK (@bbuk) 25 agosto 2018

Domenica 26 Agosto 2018, 20:49 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 20:54

La conferma ufficiale è arrivata dagli autori del programma: Rodrigo Alves, noto anche come il Ken umano, è stato espulso dall'edizione inglese del Grande Fratello Vip.A differenza di quanto accaduto in Italia, Rodrigo Alves non era un semplice ospite, ma un concorrente a tutti gli effetti del Gf Vip d'Oltremanica; il Ken umano ha dovuto lasciare la Casa anzitempo, per una severa decisione degli autori del programma. Molti telespettatori, infatti, non hanno gradito alcune sue esternazioni, pronunciate mentre era un po' ubriaco.Parlando di un coinquilino, Rodrigo si era espresso così, ripetutamente: «Mi piacciono i ragazzi ne*ri, lui è troppo bianco per i miei gusti». Una doppia gaffe, con termini intrisi di razzismo, che ai telespettatori non è andata giù: molti, sui social, avevano chiesto una punizione severa. Così è stato: in seguito ad un altro incidente, non meglio precisato dagli autori, il 'Ken umano' è stato espulso dalla Casa.Il diretto interessato, in un'intervista al Daily Mail , ha smentito quanto annunciato dalla produzione del Gf Vip inglese: «Me ne sono andato io, di mia spontanea volontà. I coinquilini erano noiosi e sporchi, avevo veramente poco da condividere con loro. In quella casa, poi, avevo anche iniziato a soffrire di claustrofobia». Chissà che non lo rivedremo presto ospite di Barbara D'Urso, magari proprio per parlare di quest'esperienza finita molto presto.