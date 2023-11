Sanremo 2024: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini co-conduttrici. Fiorello con Amadeus per la serata finale

Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini condurranno il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Lo ha annunciato proprio il conduttore e direttore artistico nel corso del Tg1. Le tre co-conduttrici sono arrivate a bordo di tre van al Foro Italico, all'esterno del glass di VivaRai2, dove ad attenderle c'era Fiorello. Lo showman, inoltre, è stato scelto per affiancare Amadeus in conduzione nella serata finale del Festival.

Fiorello co-conduttore a Sanremo 2024, chi è lo showman siciliano? Il no di Pippo Baudo, l'amicizia con Amadeus e la vita privata

Ecco tuttti i co-conduttori di Sanremo

La prima sera, come già annunciato, sul palco dell'Ariston ci sarà Marco Mengoni nelle vesti di co-conduttore. Il mercoledì toccherà a Giorgia, cantante dalle straordinarie doti vocali, veterana del Festival oltre che vincitrice nel 1995; il giovedì Teresa Mannino, artista strepitosa della tv, del teatro e del cinema; il venerdì Lorella Cuccarini, l'eclettica conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina.

«La cosa bella è che nessuna sapeva dell'altra», scherza Cuccarini in diretta al Tg1. «Io conoscevo solo gli autisti», la battuta di Fiorello. «Io faccio Sanremo per conoscere Giorgia e Lorella», gli fa eco Teresa Mannino. «Non ti sei accorto che manca ancora una serata?», chiede Ama all'amico Ciuri prima di annunciare che la sorpresa è proprio lui: con Fiorello il direttore artistico ha esordito nella sua prima edizione del festival e con lui chiuderà alla grande quella che ha annunciato come la sua quinta e ultima esperienza sul palco dell'Ariston. «Mi stai dicendo che dovrò stare con te tutta la sera: Amadeus, io vado alla Nove», commenta ironico lo showman, che seguirà tutta la durata del festival a Sanremo con Viva Rai2.

Teresa Mannino co-conduttrice a Sanremo 2024, chi è l'attrice comica di Zelig? L'ex marito, il tradimento, il compagno, la figlia e la carriera

Due giorni fa Amadeus aveva annunciato il ritorno sulle scene di Giovanni Allevi, che dal 2022 combatte con un mieloma multiplo: il compositore sarà sul palco dell'Ariston mercoledì 7 febbraio per esibirsi di nuovo al pianoforte. Gli occhi sono ora puntati sul cast dei cantanti in gara, che il direttore artistico annuncerà, sempre al Tg1, domenica 3 dicembre. Poi, la prossima settimana, mercoledì 6, «ci sarà un'altra sorpresa».