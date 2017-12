Sanremo, Michelle Hunziker al Festival. «Raggiunto l'accordo con la Rai. Ecco il cachet»

Sabato 23 Dicembre 2017, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 08:48

ROMA - Michelle Hunziker al Festival di Sanremo. Sembra ormai data per certa la presenza della conduttrice svizzera sul palco dell'Ariston.Come riporta il sito ilGiornale , le trattative con la Rai sarebbero andate a rilento, fino ad arrivare all'ok definitivo. Al momento non ci sarebbe ancora nulla di ufficiale, ma secondo i rumour sarà Michelle a condurre Sanremo.LEGGI ANCHE ----> Michelle Hunziker verso Sanremo: "Io al Festival? Se tutto dovesse andare..." LEGGI ANCHE ----> Aurora Ramazzotti senza patente: "A cosa mi serve se ho l'autista?" Pare che il cachet sia intorno ai 400mila euro. Molto meno rispetto al quello del 2007, quando l'ex moglie di Eros Ramazzotti affiancò Pippo Baudo sul palco dell'Ariston. Ma la Rai sarebbe in un periodo di tagli. L'entourage della conduttrice avrebbe chiesto 500mila euro, per poi accettare la riduzione.Il direttore artistico Claudio Baglioni avrebbe fatto sapere che "si farà vedere poco sul palco". Mentre ad affiancare Michelle ci dovrebbe essere l'attore Pierfrancesco Favino. Tutto pronto dunque? Il conto alla rovescia è partito.