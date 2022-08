Avanti Un Altro, Sophie Codegoni: «Sarò la nuova Bonas. Ho fatto il provino con Sonia Bruganelli»

È tempo di ridare vita alle formazioni dei programmi televisivi prossimi a ripartire da settembre. Così c'è chi lascia e chi arriva. A cambiare parterre è il salottino di Avanti un Altro che si popola di ex vipponi. Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas del programma di Paolo Bonolis. L'influencer si è fatta notare all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini a tal punto che Sonia Bruganelli l'ha voluta nel cast dello show del marito. Lascia i succinti abiti tutti pailettes Sara Croce, che "migra" al Maurizio Costanzo Show, a Sophie.

Sophie Codegoni, l'ex gieffina pronta per Avanti Un Altro

Si è raccontata al settimanale chi la Codegoni, spiegando come è avvenuta questa opportunità lavorativa. «Ho fatto il provino con l'intenzione di chi, finito un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita». Ed è andata bene. «Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso»

Il casting fatto con la Bruganelli

E così il Gf Vip le ha regalato non solo l'amore, Sophie è difatti fidanzata con Alessandro Basciano, ma anche il lavoro. «E infatti ho ringraziato Alfonso Signorini per avermi scelta. devo molto al reality. Un'esperienza che mi è servita anche fuori per eliminare le mele marce che avevo attorno». Si dice pronta a gettarsi totalmente nel lavoro la modella, che però non smette di sognare. «Sognare non è un reato e io sogno partendo dal basso, di condurre un giorno un programma tutto mio». E visto con chi farà la gavetta non sarà difficile che la Codegoni ci possa riuscire. «Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere. Da Paolo, beh... lui è un maestro della tv italiana. Posso soltanto stare in silenzio e apprendere ogni singola parola».

Anche Giucas Casella è pronto

Ma a quanto si legge nelle indiscrezioni del settimanale di Signorini, Sophie non sarà l'unica ex vippona a far parte del cast di Avanti un Altro: «Il programma vedrà un altro ex gieffino prendere parte al salottino di paolo: Giucas Casella, nel ruolo di "mago". Anche questa è un'idea che porta la firma di Sonia Bruganelli»