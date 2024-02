Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ci stanno riprovando a Sanremo? Il dettaglio nelle storie Instagram non sfugge ai fan

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si erano lasciati durante l'estate a causa di alcune voci, poi confermate da video e foto, del tradimento di lui con una sua ex fidanzata durante una vacanza a Ibiza. I due sono stati ospiti di Silvia Toffanin in diverse puntate per raccontare le loro versioni dei fatti e il dj aveva chiesto più volte scusa, ma la modella non aveva la minima intenzione di tornare con lui, nonostante i due avessero una figlia di pochi mesi, Celine.

Ed è stata proprio la piccola a farli riunire nelle ultime ore.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno trascorrendo qualche giorno insieme a Sanremo. L'influencer è un'inviata speciale di Chi Magazine per il Festival di Sanremo e ha deciso di portare con sé anche la figlia Celine, mentre Alessandro Basciano potrebbe aver deciso di raggiungere l'ex compagna per aiutarla a tenere la figlia mentre lei deve lavorare e fare le interviste agli artisti in gara.

Poche ore fa, il dj ha condiviso uno scatto della piccola Celine su un divano rosso e appaiono le mani curate della mamma Sophie.

La modella ha condiviso anche lei una foto della figlia sullo stesso divano rosso, segno che la coppia era insieme quando hanno ripreso la figlia. Che ci stiano riprovando? O si tratta solo di questo momento particolare? Per adesso ancora nessuna conferma, ma neanche smentita.