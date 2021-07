Stasera in tv, venerdì 30 luglio su Rete 4 «ll Commissario Claudius Zorn - L'angelo della morte»: curiosità e trama del film

Stasera in tv, venerdì 30 luglio, andrà in onda su Rete 4 alle 23:54 il film «ll Commissario Claudius Zorn - L'angelo della morte» del 2016. Dodicesimo lungometraggio diretto dal regista tedesco Jochen Alexander Freydank. Tra i protagonisti Stephan Luca, Axel Ranisch, Alice Dwyer, Katharina Nesytowa e Gregor Weber. La pellicola crime è ispirata a un romanzo poliziesco della serie Zorn, l'autore è Stephan Ludwig.

La trama

Schröder ha deciso di stare vicino alla madre che si trova in una casa di riposo e ha lasciato la polizia, gettando nello sconforto Zorn che non accetta di lavorare con un altro collega. Nella casa di riposo della madre di Schröder muore improvvisamente un uomo, apparentemente per cause naturali, e lo stesso giorno si suicida il figliastro di un altro ospite del posto. Schröder non ci vede chiaro e coinvolge Zorn nelle indagini. Si scoprira' presto che nella casa lavora un'infermiera psicopatica colpevole di vari omicidi fatti passare per morti naturali. La donna prenderà di mira sia Zorn che la sua compagna e cerchera' di ucciderli entrambi. Risolto il caso Schröder tornera' a lavorare nella polizia, stavolta come superiore di Zorn.

Curiosità

Schröder, apparentemente, non ha una vita privata. E non la si conoce neanche nella serie di romanzi. Per il critico Benjamin Horbelt Zorn si tratta di «un thriller molto emozionante, ma anche insolitamente duro e oscuro per le produzioni tedesche».

